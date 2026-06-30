Producción industrial volvió a caer en mayo, arrastrada por minería y manufactura

La producción industrial disminuyó un 7,5% interanual en mayo, arrastrada por la minería y el sector de las manufacturas, informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Minera (IPMin), uno de los tres indicadores que integran el Índice de Producción Industrial (IPI), fue el que más cayó, con una baja de 10,6% interanual, según la institución.

La caída, explicó en un comunicado el INE, es "consecuencia de una menor actividad en la minería metálica, que decreció en 13% a raíz de un descenso en la extracción y procesamiento de cobre".

La minería no metálica, en cambio, creció 4,7% gracias al aumento en la producción de carbonato de litio, según la institución estatal.

El Índice de Producción Manufacturera (IPMan), en tanto, presentó un decrecimiento de 7,2% en 12 meses, a raíz de la baja interanual de 10,9% en la elaboración de productos alimenticios, entre ellos la producción de pescados y derivados debido a condiciones climáticas.

La fabricación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas también incidió negativamente, con una baja de 10,2% que responde a ajustes en la estrategia de producción del sector, de acuerdo al INE.

El único que creció fue el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (Ipega), subiendo un 1% respecto de mayo de 2025, gracias al aumento en la actividad eléctrica.

La economía chilena se contrajo un 1,2% interanual en abril, en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que supone la mayor caída desde marzo de 2023.

El Banco Central moderó en junio sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) el PIB se expandirá entre el 1% y 1,75% en 2026.