Egipto se impuso a Australia en penales con tiro "a lo Panenka" de Salah incluido

Tras el final del tiempo reglamentario y los dos alargues con empate 1-1, el duelo entre Australia y Egipto derivó en penales para determinar quién clasificaba a los octavos de final del Mundial 2026.

Mohamed Salah ganó el sorteo y eligió la opción de patear frente a su hinchada, entregándole el primer lanzamiento a los oceánicos, sin embargo, Harry Souttar elevó su remate.

Mahmoud Saber aprovechó el error y puso el 0-1 para los "faraones", que le entregaban la presión a Jackson Irvine, el cual no falló y puso tablas en el marcador.

Ramy Rabia (EGI) y Awer Mabil (AUS) convirtieron sus tiros y el siguiente en patear era Salah, capitán del conjunto africano que arrastraba una mala racha en estas instancias.

El "Faraón" lanzó un remate "a lo Panenka", aunque algo más débil que el lanzamiento original del exgoleador checo, y puso de nuevo en ventaja a Egipto, riéndose de la ejecución en su penal, el cual tuvo cierta cuota de suerte ya que no fue golpeado óptimamente saliendo parecido al de Alexis Sánchez en la final de Copa América 2015.

Lucas Herrington desperdició su penal tras mandarlo al travesaño y le entregó la oportunidad de la clasificación a Hossam Abdelmaguid, que marcó su tiro y desató la algarabía de la delegación egipcia tras imponerse 4-2 en la tanda.

Egipto jugará este martes a las 12:00 horas (16:00 GMT) en Atlanta, a la espera de su rival en octavos de final, que saldrá del ganador del duelo de Argentina ante Cabo Verde.