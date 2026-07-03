Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago6.6°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Egipto se impuso a Australia en penales con tiro "a lo Panenka" de Salah incluido

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los africanos fueron más efectivos y eliminaron a Australia.

Egipto se impuso a Australia en penales con tiro
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras el final del tiempo reglamentario y los dos alargues con empate 1-1, el duelo entre Australia y Egipto derivó en penales para determinar quién clasificaba a los octavos de final del Mundial 2026.

Mohamed Salah ganó el sorteo y eligió la opción de patear frente a su hinchada, entregándole el primer lanzamiento a los oceánicos, sin embargo, Harry Souttar elevó su remate.

Mahmoud Saber aprovechó el error y puso el 0-1 para los "faraones", que le entregaban la presión a Jackson Irvine, el cual no falló y puso tablas en el marcador.

Ramy Rabia (EGI) y Awer Mabil (AUS) convirtieron sus tiros y el siguiente en patear era Salah, capitán del conjunto africano que arrastraba una mala racha en estas instancias.

El "Faraón" lanzó un remate "a lo Panenka", aunque algo más débil que el lanzamiento original del exgoleador checo, y puso de nuevo en ventaja a Egipto, riéndose de la ejecución en su penal, el cual tuvo cierta cuota de suerte ya que no fue golpeado óptimamente saliendo parecido al de Alexis Sánchez en la final de Copa América 2015.

Lucas Herrington desperdició su penal tras mandarlo al travesaño y le entregó la oportunidad de la clasificación a Hossam Abdelmaguid, que marcó su tiro y desató la algarabía de la delegación egipcia tras imponerse 4-2 en la tanda.

Egipto jugará este martes a las 12:00 horas (16:00 GMT) en Atlanta, a la espera de su rival en octavos de final, que saldrá del ganador del duelo de Argentina ante Cabo Verde.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada