Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final
Emam Ashour ganó de aire y le dio la ventaja a Egipto ante Australia
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El egipcio le dio la ventaja a los Faraones con un certero cabezazo.
El egipcio le dio la ventaja a los Faraones con un certero cabezazo.
Luego de un intenso inicio, el mediocampista Emam Ashour apareció con un certero cabezazo para marcar el 0-1 de Egipto ante Australia en duelo válido por los 16vos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.