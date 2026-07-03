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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Emam Ashour ganó de aire y le dio la ventaja a Egipto ante Australia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El egipcio le dio la ventaja a los Faraones con un certero cabezazo.

Emam Ashour ganó de aire y le dio la ventaja a Egipto ante Australia
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Luego de un intenso inicio, el mediocampista Emam Ashour apareció con un certero cabezazo para marcar el 0-1 de Egipto ante Australia en duelo válido por los 16vos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

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