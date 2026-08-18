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Tópicos: País | Medioambiente | Animales

Diputados aprobaron proyecto que prohíbe las carreras de perros galgos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En la misma sesión, rechazaron otra iniciativa que pretendía regular esta actividad.

El libertario Cristóbal Urruticoechea denunció "una ideología totalitaria" que pone en riesgo "las carreras de caballos, el rodeo, la caza y el deporte de la pesca".

Diputados aprobaron proyecto que prohíbe las carreras de perros galgos

Grupos ciudadanos se manifestaron a favor y en contra de las iniciativas, dentro y fuera del Congreso.

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En una sesión especial realizada esta noche de martes, la Sala de la Cámara Baja aprobó en general un proyecto que prohíbe las carreras de perros galgos y, paralelamente, rechazó otro que pretendía regularlas.

El debate fue seguido desde las tribunas y también desde fuera del Congreso por organizaciones que estaban a favor y en contra de estas actividades, y que aplaudían o abucheaban las intervenciones de los parlamentarios de acuerdo a su preferencia.

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(Foto: ATON)

El diputado Hotuiti Teao, independiente dentro de la bancada UDI, dijo que estas carreras "abren la puerta al maltrato, al sufrimiento de animales que tenemos el deber de proteger".

Destacó además que "Nueva Zelanda prohibió hace 18 días las carreras de galgos y cerró la industria que había detrás de esto", y se pronunció en definitiva "a favor de prohibir y sancionar las carreras de galgos y en contra de la alternativa de regularlas".

Un planteamiento contrario formuló el nacionallibertario Cristóbal Urruticoechea: "Yo no creo que sea oportuno que una ideología totalitaria empiece a prohibir las cosas en nuestro país, porque eso abre una puerta a la prohibición de las carreras de caballos, o del rodeo en el futuro".

"Recordemos el primer 'mamarracho' constitucional lo que pretendía (a este respecto)", argumentó, señalando que la norma también "abre la puerta a prohibir el deporte de la caza, el deporte de la pesca, en fin".

Por haberse renovado indicaciones al proyecto que prohíbe las carreras de perros galgos, este texto debe volver al trabajo de comisión; mientras que el otro proyecto, que pretendía regularlas, quedó archivado y no se puede presentar otro similar durante un año.

 

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