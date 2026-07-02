Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final
España venció con claridad a Austria y avanzó a octavos del Mundial 2026
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Autor: Redacción Cooperativa
La "Furia Roja" se medirá ante el ganador del duelo entre Portugal y Croacia.
La "Furia Roja" se medirá ante el ganador del duelo entre Portugal y Croacia.
España venció con claridad por 3-0 a Austria en el SoFi Stadium de Los Angeles y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde se medirá ante el ganador del duelo entre Portugal y Croacia.
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