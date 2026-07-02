Federación Ecuatoriana de Fútbol oficializó la salida de Sebastián Beccacece

La Federación Ecuatoriana de Fútbol oficializó la salida del director técnico argentino Sebastián Beccacece, quien dejó su cargo al frente de la selección nacional tras el cierre de su contrato.

A través de un comunicado oficial, el organismo informó que junto al entrenador también culminó la labor de su cuerpo técnico, que acompañó a La Tri durante este proceso.

La FEF agradeció a Beccacece y a su equipo de trabajo por "el compromiso, la dedicación y el profesionalismo" demostrados a lo largo de su ciclo en la banca ecuatoriana.

Además, la federación destacó que bajo su conducción Ecuador completó una eliminatoria sólida y representó al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Les deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que vienen", expresó la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el cierre de su comunicado.

Ecuador clasificó a 16avos del Mundial con una épica victoria sobre Alemania, pero fue superado en esa ronda por México, equipo anfitrión.