FIFA confirmó clasificación de Egipto, Portugal, Inglaterra y Ghana a 16avos del Mundial

La FIFA confirmó a través de sus redes sociales la clasificación de Egipto, Portugal, Inglaterra y Ghana a la ronda de 16avos del Mundial 2026, tras el cierre del Grupo H este viernes.

En el Grupo H clasificaron España y Cabo Verde, y la eliminación de Uruguay, que quedó tercero, benefició a varios equipos, faltando solo un día para el término de la fase grupal.

Inglaterra y Ghana, de hecho, jugarán ante Panamá y Croacia, respectivamente, este sábado, en el cierre del Grupo L; y Portugal se medirá con Colombia en la tercera fecha del Grupo K.

Egipto, por su lado, juega este mismo viernes ante Irán en Seattle, y lo hará sabiendo que ya está clasificado a la siguiente ronda.

Sin embargo, aún falta el cierre de la fase grupal para que se definan el orden de sus posiciones en sus respectivos grupos y así quedar resueltas la llaves de 16avos de final.