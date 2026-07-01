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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Folarin Balogun definió con la zurda ante Bosnia y encendió la ilusión de Estados Unidos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los norteamericanos abrieron la cuenta en Santa Clara.

Folarin Balogun definió con la zurda ante Bosnia y encendió la ilusión de Estados Unidos
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Estados Unidos abrió el marcador ante Bosnia y Herzegovina en el primer tiempo del partido de dieciseisavos del Mundial 2026, con un gol de zurda del delantero Folarin Bolagun.

El delantero recibió el balón en el corazón del área, tras un desvío en la defensa europea, y remató de primera para 1-0 en el minuto 45 y encender la ilusión de los anfitriones.

Revisa el gol de Balogun para Estados Unidos: 

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