Francia quiere ratificar su candidatura ante Suecia en dieciseisavos del Mundial

Continúa el desarrollo de los dieciseisavos de final en la Copa del Mundo 2026, instancia en la que Francia y Suecia se verán las caras este martes en el MetLife Stadium de East Rutherford, a partir de las 17:00 horas (21:00 GMT).

"Les Bleus" arriban a este cruce con puntaje perfecto en la fase grupal y con 10 goles a favor, cifra récord que no alcanzaban desde el Mundial de 1998. Incluso, ahora está a punto de convertirse en la primera selección que anota tres o más goles en cinco partidos consecutivos de la cita.

Por su parte, el cuadro escandinavo se metió en la ronda de los 32 mejores como uno de los mejores terceros, aunque dejando dudas tras la goleada sufrida ante Países Bajos y el empate con Japón. Pese a la irregularidad, los suecos batieron su propio registro nacional con siete dianas en la fase de grupos.

En el historial, Francia lidera con 12 festejos en 23 enfrentamientos. Además, en sus últimos dos cruces por la UEFA Nations League los galos festejaron un 0-1 en el Strawberry Arena de Solna y otro 4-2 en el Stade de France de Paris.

Formación de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot (o Manu Koné); Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué (o Bradley Barcola) y Kylian Mbappé.

Formación de Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Lucas Bergvall, Gabriel Gudmundsson; Elliot Stroud (o Jesper Karlström), Yasin Ayari, Anthony Elanga (o Benjamin Nygren); Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

Con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie, todos los pormenores de este crucial duelo los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.