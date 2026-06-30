Haaland apareció en el área de Costa de Marfil y acercó a Noruega a octavos de final

Erling Haaland apareció en el momento justo para devolverle la ventaja a Noruega en el duelo ante Costa de Marfil, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El atacante aprovechó una buena jugada colectiva del elenco europeo y empujó la pelota debajo del arco para establecer el 2-1, luego de que el cuadro africano alcanzara el empate por medio de Amad Diallo.

La anotación permitió a Noruega recuperar el control en un partido que ya había tenido emociones fuertes, después del golazo de Antonio Nusa para abrir la cuenta y la posterior reacción marfileña.

Haaland volvió a demostrar su olfato goleador en el área chica, donde resolvió una acción clave para mantener a su selección en carrera por la clasificación a octavos de final.

Revisa el gol de Haaland: