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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Harry Kane se convirtió en héroe de Inglaterra con dos golazos ante RD Congo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero inglés marcó el 1-1 y el 2-1 para los "Tres Leones".

Harry Kane se convirtió en héroe de Inglaterra con dos golazos ante RD Congo
 EFE
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Harry Kane, delantero y referente de Inglaterra, apareció en dos momentos clave para anotar el empate 1-1 y el gol del triunfo 2-1 ante RD Congo, en el duelo por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El atacante conectó de cabeza un centro desde la izquierda y venció al portero Lionel Mpasi, que hasta ese momento sostuvo una gran actuación para mantener la ventaja africana.

Luego, definió en una incómoda posición y decidió el triunfo de "los Tres Leones", que avanzaron a octavos de final.

Con ambas anotaciones, Kane superó el registro del brasileño Pelé al alcanzar 13 cifras en Mundiales, e igualando al francés Just Fontaine. 

RD Congo golpeó primero con un tanto de Brian Cipenga en el arranque del compromiso, pero Inglaterra insistió hasta encontrar el empate y la victoria gracias a su goleador.

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