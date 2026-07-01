Harry Kane se convirtió en héroe de Inglaterra con dos golazos ante RD Congo

Harry Kane, delantero y referente de Inglaterra, apareció en dos momentos clave para anotar el empate 1-1 y el gol del triunfo 2-1 ante RD Congo, en el duelo por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El atacante conectó de cabeza un centro desde la izquierda y venció al portero Lionel Mpasi, que hasta ese momento sostuvo una gran actuación para mantener la ventaja africana.

Luego, definió en una incómoda posición y decidió el triunfo de "los Tres Leones", que avanzaron a octavos de final.

Con ambas anotaciones, Kane superó el registro del brasileño Pelé al alcanzar 13 cifras en Mundiales, e igualando al francés Just Fontaine.

RD Congo golpeó primero con un tanto de Brian Cipenga en el arranque del compromiso, pero Inglaterra insistió hasta encontrar el empate y la victoria gracias a su goleador.