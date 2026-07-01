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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Inglaterra celebró junto a sus hinchas al ritmo de Oasis

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Jugadores e hinchas cantaron "Wonderwall" tras la remontada sobre RD Congo en los 16avos de final.

Inglaterra celebró junto a sus hinchas al ritmo de Oasis
 EFE
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Inglaterra ganó ante RD Congo y celebró de una manera muy británica su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras la victoria por 2-1, conseguida con un doblete de Harry Kane, jugadores e hinchas ingleses festejaron el avance cantando "Wonderwall", el clásico de Oasis.

La escena se produjo después de un partido complejo para el equipo europeo, que comenzó en desventaja y recién logró reaccionar en el tramo final para evitar una eliminación sorpresiva.

Con este resultado, Inglaterra avanzó a octavos de final y ahora se medirá con México en la siguiente ronda del certamen.

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