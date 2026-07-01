Inglaterra celebró junto a sus hinchas al ritmo de Oasis

Inglaterra ganó ante RD Congo y celebró de una manera muy británica su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras la victoria por 2-1, conseguida con un doblete de Harry Kane, jugadores e hinchas ingleses festejaron el avance cantando "Wonderwall", el clásico de Oasis.

La escena se produjo después de un partido complejo para el equipo europeo, que comenzó en desventaja y recién logró reaccionar en el tramo final para evitar una eliminación sorpresiva.

Con este resultado, Inglaterra avanzó a octavos de final y ahora se medirá con México en la siguiente ronda del certamen.