Inglaterra venció a RD Congo con doblete salvador de Harry Kane y avanzó a octavos

Inglaterra logró su clasificación a los octavos de final del Mundial tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo este miércoles con dos anotaciones de Harry Kane.

El seleccionado inglés logró revertir el marcador adverso en el duelo correspondiente a los 16avos de final y ahora deberá prepararse para enfrentar a México en la siguiente ronda eliminatoria.

El encuentro comenzó con un guion inesperado. El conjunto africano, bajo la dirección de Sébastien Desabre, saltó al campo con una disposición ofensiva que descolocó a la defensa inglesa.

Apenas a los siete minutos de juego, un balón largo que la zaga británica no pudo interceptar terminó en los pies de Brian Cipenga. El atacante no perdonó y, con un remate ajustado al poste, puso el 1-0 que instaló el nerviosismo en las filas de Thomas Tuchel.

Los dirigidos por Thomas Tuchel se citarán el próximo 5 de julio con la selección mexicana. (FOTO: EFE)

El impacto del gol despertó los fantasmas históricos de "Los Tres Leones", quienes no ganaban un partido de eliminación directa en Mundiales tras empezar perdiendo desde 1966.

A partir de ahí, surgió la figura del portero congoleño Lionel Mpasi, quien se convirtió en una muralla. El guardameta del Le Havre exigió la primera de la que serían varias atajadas espectaculares tras un cabezazo de Jude Bellingham.

Poco después, la polémica se hizo presente cuando el colegiado y el VAR desestimaron una caída de Harry Kane en el área, sentenciando que el delantero se había dejado caer ante el contacto con el portero.

Factor Tuchel y la sentencia de Kane

En la segunda mitad, la insistencia británica chocó una y otra vez con el orden de los "Leopardos". Fue entonces cuando Thomas Tuchel decidió arriesgar, retirando a Spence para dar entrada a Eberechi Eze, una variante que permitió a Declan Rice apoyar más de cerca la línea de ataque.

La resistencia africana finalmente cedió en el minuto 75. Un envío preciso de Anthony Gordon encontró la cabeza de Harry Kane, quien puso la igualdad en el marcador. Con el cansancio haciendo mella en los congoleños, Inglaterra no soltó el acelerador.

Harry Kane anotó dos goles fundamentales para asegurar el triunfo británico en una jornada dramática. (FOTO: EFE)

A cinco minutos del final, tras una jugada colectiva iniciada por Bellingham, el rebote quedó en los pies de Kane en la frontal del área. El delantero del Bayern Munich se fabricó solo el espacio para lanzar un zambombazo que se estampó en el techo de la red ante la mirada del arquero, sentenciando el 2-1 definitivo y sumando su quinta diana en la competición.

Con este resultado, Inglaterra evita la decepción y ya pone la mira en el Estadio Azteca, donde el próximo 5 de julio se enfrentará a una selección de México que llega pletórica en su condición de local.