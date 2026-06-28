Jesse Marsch dedicó arenga a sus jugadores tras pasar a octavos: "Son héroes canadienses"

El técnico de Canadá, Jesse Marsch dedicó una emocionante arenga a sus jugadores tras el agónico triunfo 1-0 ante Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Angeles y la histórica clasificación a octavos de final.

"Ustedes son héroes canadienses ahora. Disfrútenlo, celebren esto porque se lo merecen, pero mantengan la cabeza en alto porque aún no hemos terminado. Este es solo el comienzo de nuestro camino", comentó el técnico.

"Escúchenme, hoy hicieron historia. Ustedes no lo saben todavía, pero van a mirar hacia atrás en este momento y darse cuenta de lo que lograron para el fútbol en este país. Han esperado mucho tiempo por este momento. Han trabajado increíblemente duro", agregó el entrenador.

Finalmente, cerró su arenga: "Lo que hicieron hoy, bajo este calor, contra un equipo difícil, demostró de qué están hechos. Jugaron con corazón, jugaron con pasión. No fue perfecto, no fue fácil, pero encontraron la manera de ganar".

Canadá enfrentará al ganador de Países Bajos y Marruecos el sábado 4 de julio, a las 13:00 horas (17:00 GMT) en Houston.