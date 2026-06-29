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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Julio Enciso dio la sorpresa y adelantó con un cabezazo a Paraguay sobre Alemania

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante guaraní batió la resistencia de Manuel Neuer.

Julio Enciso dio la sorpresa y adelantó con un cabezazo a Paraguay sobre Alemania
 Xinhua
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Julio Enciso fue el encargado de abrir la cuenta para Paraguay en su duelo frente a Alemania (41') en el Gillette Stadium de Boston.

El ariete aprovechó una gran jugada colectiva y un centro preciso para sentenciar el 1-0 parcial en los dieciseisavos de final.

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