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Julio Enciso dio la sorpresa y adelantó con un cabezazo a Paraguay sobre Alemania
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El atacante guaraní batió la resistencia de Manuel Neuer.
El atacante guaraní batió la resistencia de Manuel Neuer.
Julio Enciso fue el encargado de abrir la cuenta para Paraguay en su duelo frente a Alemania (41') en el Gillette Stadium de Boston.
El ariete aprovechó una gran jugada colectiva y un centro preciso para sentenciar el 1-0 parcial en los dieciseisavos de final.