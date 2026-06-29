Supremo rechaza recurso de Trump y lo obliga a indemnizar a escritora por abuso sexual y difamación

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes admitir a trámite el recurso presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el fallo que le obliga a pagar cinco millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, después de que un jurado lo declarara responsable de abuso sexual y difamación.

Con esta decisión, adoptada sin comentarios y sin votos disidentes, el alto tribunal deja en vigor el veredicto emitido en 2023 y confirmado posteriormente por un tribunal federal de apelaciones, que desestimó los argumentos de Trump sobre supuestas irregularidades durante el litigio.

En ese juicio, un jurado concluyó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación y fijó una indemnización de cinco millones de dólares.

El caso se originó a raíz de las acusaciones de Carroll -excolumnista de la revista Elle-, quien sostuvo, en un extracto de sus memorias, que Trump abusó sexualmente de ella en un probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de 1990.

El republicano negó las acusaciones y, en 2022, calificó la denuncia de "engaño" y "estafa" en una publicación en redes sociales.

En su recurso ante la Corte Suprema, la defensa de Trump argumentó que el juicio estuvo condicionado por decisiones que consideró perjudiciales para el republicano, entre ellas la admisión del testimonio de otras dos mujeres que también lo acusaron de agresiones sexuales ocurridas hace décadas.

Trump ha negado las acusaciones formuladas por las tres mujeres.

Los abogados del presidente sostuvieron, además, que el juez aplicó de forma incorrecta las normas federales sobre admisión de pruebas.

En un procedimiento separado, un tribunal confirmó otra indemnización de 83,3 millones de dólares por difamación derivada de las declaraciones que Trump hizo en 2019 al negar públicamente las acusaciones de la escritora.

Trump: "Continuaré luchando con todo mi poder y fuerza"

Trump criticó el fallo del Supremo y aseguró que continuará "luchando" contra este caso.

"Continuaré la lucha contra este caso de instrumentalización judicial en mi contra, incluida la ridícula acusación de difamación, con todo mi poder y fuerza", escribió el mandatario en su red Truth Social.

El presidente consideró que el alto tribunal se ha negado a revisar lo que califica como un "caso falso" presentado por "una mujer a la que nunca conoció".

"¡Una foto de hace décadas posando junto a su marido no cuenta!", añadió.

Trump sostuvo que el proceso, "en realidad, va contra Estados Unidos y todo lo que el país representa", y afirmó que "jamás debería permitirse que algo así le suceda a otro presidente o candidato presidencial".

El mandatario también arremetió contra el estado de Nueva York, al asegurar que aprobó una ley temporal con efecto retroactivo "con el único fin de atraparle injustamente".

"Fue hecha a medida, y no se puede permitir que esta injusticia perdure", añadió.

Por su parte, la abogada de la escritora, Roberta Kaplan, dijo en un comunicado que todos los intentos de Trump de apelar al veredicto "han fracasado" y que esta decisión "pone fin a su empeño por eludir la responsabilidad de sus actos".