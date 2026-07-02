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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Katia García fue designada para el duelo entre Argentina y Cabo Verde

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La referí será la cuarta arbitra en el duelo de este viernes en Miami.

Katia García fue designada para el duelo entre Argentina y Cabo Verde
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La árbitra mexicana Katia Itzel García sumará una nueva participación en la Copa del Mundo 2026 luego de ser designada para integrar el equipo referil del compromiso entre las selecciones de Argentina y Cabo Verde, por los 16vos de final del certamen planetario.

Según informó la Comisión de Árbitros de la FIFA, García se desempeñará como cuarta jueza en este encuentro de la fase de eliminación directa.

El cuerpo arbitral estará encabezado por el canadiense Drew Fischer, quien estará acompañado por sus compatriotas Micheal Barwegen y Lyes Arfa como asistentes, mientras que la también mexicana Sandra Ramírez será la quinta oficial.

Esta nominación representa la quinta ocasión en que la réferi norteamericana cumple funciones como cuarta jueza durante el certamen, consolidándose como una de las representantes más activas, sumando también un partido como árbitra principal, siendo la primera jueza latinoamericana en lograrlo.

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