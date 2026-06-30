Kimmich fue lapidario tras eliminación alemana: Nos costó ante equipos que no son de clase mundial

El volante Joshua Kimmich, jugador de Bayern Munich y capitán de la selección alemana, realizó una dura autocrítica luego de la eliminación de Alemania en los 16avos de final del Mundial, tras perder frente a Paraguay.

El mediocampista no buscó excusas para explicar la nueva frustración germana, la tercera eliminación consecutiva en una Copa del Mundo después del título conseguido en 2014, y apuntó directamente al bajo rendimiento del equipo durante el torneo.

"Se siente terrible. No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales. Nos costó muchísimo en los tres partidos ante equipos que no son de clase mundial. Eso es un hecho. Merecíamos ser eliminados", señaló Kimmich.

Alemania había comenzado con una goleada de 7-1 sobre Curazao, resultado que abrió la ilusión de dejar atrás los golpes sufridos en los últimos Mundiales, pero luego mostró una clara baja de nivel: Le costó generar peligro ante Costa de Marfil, en un duelo que ganó con lo justo por 2-1; perdió con Ecuador pese a marcar en los primeros minutos y terminó despidiéndose ante Paraguay.

La caída profundizó la crisis mundialista del cuadro alemán, que no logra recuperar la autoridad que tuvo en Brasil 2014 y volvió a quedar lejos de las instancias decisivas.