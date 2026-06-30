Tabilo sufrió rápida eliminación en Wimbledon

El tenista chileno Alejandro Tabilo, sembrado número 30 del torneo, tuvo un amargo estreno en Wimbledon y quedó eliminado en la primera ronda tras caer ante el polaco Kamil Majchrzak.

El nacional no logró sostenerse en los momentos clave del partido y terminó inclinándose en sets corridos por 6-3, 7-5 y 7-5, en un duelo disputado en la cancha 5 del All England Club y que se extendió por 1h58'.

A pesar de que Tabilo partía como favorito por clasificación, el polaco fue el claro dominador del duelo y se mostró muy firme desde el saque al conceder una única rotura de saque.

Los dos primeros sets tuvieron el mismo guión en el cual Majchrzak rompió el saque del chileno en una ocasión y fue suficiente para llevarse ambas mangas.

En el tercero, el polaco volvió a conseguir un 'break', que esta vez fue devuelto por Tabilo, aunque no pudo igualar la contienda y volvió a ceder el saque que provocó la derrota.

Majchrazk, que el año pasado llegó a la cuarta ronda, se verá las caras en la siguiente fase con el vencedor del duelo entre el español Pablo Llamas Ruiz y el estadounidense Zachary Svajda.

La derrota aumentó las dudas para Tabilo en la gira sobre césped, ya que en sus torneos previos también sufrió eliminaciones tempranas. En Mallorca perdió en su primer partido, contra Fabian Maroszan, situación que también vivió en Queen's, ante Rinky Hijikata.

Con este resultado, el chileno cerró sin avances su paso por Wimbledon y sumó una nueva frustración en una superficie en la que no consiguió afirmarse durante las últimas semanas.