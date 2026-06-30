Médicos Sin Fronteras advierte sobre falta de agua, insumos y partos bajo escombros en Venezuela

Tras cinco días del devastador sismo en Venezuela, la red de salud se mantiene en pie con dificultades extremas. Mientras los grandes centros asistenciales de Caracas funcionan con apoyo del sector privado, las zonas más cercanas al epicentro dependen de clínicas móviles en una carrera contra la propagación de enfermedades y la falta de insumos básicos.

La doctora Halima Hussein, coordinadora de Médicos Sin Fronteras (MSF), detalló en El Diario de Cooperativa que el suministro de medicamentos es la prioridad absoluta.

"Nosotros estamos intentando manejar la parte de los insumos médicos y lo que podemos hacer para las donaciones a los hospitales para abastecerlos. Hasta el momento hemos apoyado ocho hospitales, seis en la Gran Caracas y dos entre Catia La Mar y La Guaira", informó.

Hussein, además, mencionó que "hay muchas embarazadas que estaban sin apoyo. Escuchamos hablar que hubo gente que tuvo su parto bajo escombros también; no sabemos si están vivas estas personas o no. Las mujeres están necesitando de mucho apoyo en salud sexual y reproductiva".

A mediano plazo, el panorama sanitario se complica por el polvo y la falta de servicios básicos. Según la doctora, "está faltando agua, lo que es una condición muy mala porque puede traer otras enfermedades. Hay problemas respiratorios porque el polvo todavía está subiendo en los sitios donde está el epicentro y hay muchísimo olor a descomposición. La gente ya está mostrando problemas respiratorios por eso".

Finalmente, Hussein hizo hincapié en la salud mental de la población y de los propios equipos de emergencia. "Muchísima gente está en un estrés traumático muy fuerte. Los niños perdieron a sus papás y requieren salud mental; todos requieren salud mental en este momento. Al principio se tienen que hacer los primeros auxilios psicológicos, especialmente en las personas más vulnerables, como niños y adultos mayores que están en pánico", explicó.

Según el último balance, producto del terremoto han muerto al menos 1.719 personas y 5.034 heridos. Además, 15.866 familias están damnificadas. Asimismo, según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) advirtió que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.