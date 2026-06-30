Kylian Mbappé igualó a Lionel Messi como máximo goleador del Mundial 2026

Kylian Mbappé vivió una jornada dulce en la victoria de Francia por 3-0 ante Suecia en los dieciseisavos de final, aportando con un doblete que lo hizo trepar a la cima de la tabla de goleadores en el Mundial 2026.

El delantero de Real Madrid sumó seis conquistas en esta edición de la cita planetaria, igualando al argentino Lionel Messi, que tendrá la oportunidad de distanciarse cuando la "Albiceleste" se enfrente a Cabo Verde este viernes.

Además, el artillero galo se posicionó segundo en la lista histórica de anotaciones con 18 tantos y quedó a uno de Messi, que está jugando su último certamen con el combinado trasandino.

Mbappé buscará seguir ampliando su cosecha cuando se enfrente este sábado a Paraguay en Filadelfia por los octavos de final de la competición.