Adolescente fue asesinado a balazos tras discusión con barbero en Lo Prado

Un adolescente de 17 años fue asesinado a disparos tras mantener una discusión con el dueño de una barbería de la comuna de Lo Prado, Región Metropolitana.

De acuerdo a información de testigos, el hecho ocurrió en la intersección de Santa Luisa con San Germán, donde la víctima mantuvo una discusión con el barbero, quien sacó un arma de fuego y le propinó al menos cuatro disparos. Posteriormente, el agresor huyó del lugar en su vehículo.

El menor fue trasladado por un vehículo particular al SAR Raúl Yazigi, dentro de la misma comuna, donde personal médico señaló que llegó sin signos vitales.

El capitán Daniel Rojas, del departamento Labocar de Carabineros, precisó que el hecho se dio "a un costado de una barbería. La interacción se produce directamente en la vía pública. Estamos en un contexto donde existen domicilios, familias, por ende, es complejo".

Por su parte, el alcalde Maximiliano Ríos condenó el hecho y detalló que se trata de "un sector que está al lado del municipio, también aquí hay un colegio. Afortunadamente dentro de la desgracia, hoy día los niños están de vacaciones".

En esa línea, apuntó que necesita ayuda porque "la seguridad municipal, todo lo que hemos estado haciendo los alcaldes y alcaldesas de Chile no es suficiente para enfrentar tanto al crimen organizado como a hechos de esta naturaleza como homicidios. No podemos estar nosotros en medio de la balacera".

"Vamos a estar pendientes de la llamada del delegado, que me dijo que iba a tomar cartas en el asunto y que por supuesto nos íbamos a juntar para tener un plan en conjunto. Nosotros necesitamos que haya un plan de mucha profundidad", afirmó.

El tránsito se encuentra suspendido desde la calle San Germán, entre Yolanda y Santa Luisa.