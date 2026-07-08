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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

La inesperada aparición de Marco Enríquez-Ominami en las cámaras del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El ex candidato presidencial fue captado entre el público durante el duelo entre México y Ecuador por el Mundial 2026.

La inesperada aparición de Marco Enríquez-Ominami en las cámaras del Mundial
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Marco Enríquez-Ominami apareció en la transmisión del partido entre México y Ecuador, por el Mundial 2026, en un registro que comenzó a circular en redes sociales.

La imagen generó comentarios entre usuarios, que apuntaron a la presencia del excandidato presidencial chileno en las tribunas durante el encuentro mundialista.

El sitio de verificación Fast Check revisó el contenido viral y calificó como real la aparición de Enríquez-Ominami en la transmisión del compromiso.

Según explicó el medio, la confirmación se realizó tras consultar directamente con el equipo de Marco Enríquez-Ominami, que ratificó su presencia en el partido entre México y Ecuador.

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