El experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Elio Bruford señaló en Cooperativa que el sistema frontal que causó estragos en la zona sur de Chile llegará este jueves a la zona central, pero con una intensidad considerablemente menor.

"Se trata de un segundo sistema frontal que se acopla al (que estuvo) presente (en el sur del país): llegará a la zona central este jueves y estará, por lo menos, hasta el sábado en la madrugada", pronosticó el meteorólogo.

"Como límite norte debería llegar a la Región de Valparaíso con precipitaciones en los sectores cordilleranos y precordilleranos; y, desde los valles, con precipitaciones menores a un milímetro en la Región Metropolitana y menores a cinco milímetros en la Región de O'Higgins", añadió Bruford.

Dados estos niveles, "de ninguna manera" hay que esperar un impacto similar al de la zona sur: "Lo que sucedió en la Región de Los Ríos, en Corral, se debe a un sistema frontal que estaba asociado con un río atmosférico de característica intensa o fuerte. Ese río atmosférico ya no está presente en el segundo sistema frontal".

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