Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago15.3°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

El sistema frontal que golpeó al sur se aproxima a la zona centro, pero ya sin "río atmosférico"

Publicado: | Fuente: ATON (referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Elio Bruford señaló en Cooperativa que el sistema frontal que causó estragos en la zona sur de Chile llegará este jueves a la zona central, pero con una intensidad considerablemente menor.

"Se trata de un segundo sistema frontal que se acopla al (que estuvo) presente (en el sur del país): llegará a la zona central este jueves y estará, por lo menos, hasta el sábado en la madrugada", pronosticó el meteorólogo.

"Como límite norte debería llegar a la Región de Valparaíso con precipitaciones en los sectores cordilleranos y precordilleranos; y, desde los valles, con precipitaciones menores a un milímetro en la Región Metropolitana y menores a cinco milímetros en la Región de O'Higgins", añadió Bruford.

Dados estos niveles, "de ninguna manera" hay que esperar un impacto similar al de la zona sur: "Lo que sucedió en la Región de Los Ríos, en Corral, se debe a un sistema frontal que estaba asociado con un río atmosférico de característica intensa o fuerte. Ese río atmosférico ya no está presente en el segundo sistema frontal".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados