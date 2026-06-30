La reventa se disparó para el Portugal-Croacia: Entradas superaron los 21 mil dólares

La reventa de entradas para el partido entre Portugal y Croacia, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, alcanzó precios exorbitantes en Toronto, con localidades que llegaron hasta los 21.100 dólares estadounidenses.

De acuerdo con datos publicados por CTV News, algunas entradas aparecieron en SeatGeek por más de 30.000 dólares canadienses, mientras que otros boletos en SeatGeek y StubHub se ofrecieron por varios miles de dólares.

Las localidades más baratas para un asiento individual superaron los 2.600 dólares, pese a que los precios oficiales fijados por la FIFA en 2025 fluctuaban entre 335 y 875 dólares.

El cruce tomó una dimensión especial en Toronto por la fuerte presencia de las comunidades portuguesa y croata en el área metropolitana, donde viven cerca de 140.000 personas de origen portugués y unas 35.000 de origen croata.

Además, el atractivo deportivo aumentó por la posibilidad de que sea el último partido mundialista de Cristiano Ronaldo o Luka Modric, en caso de que Portugal o Croacia queden eliminadas. El encuentro se disputará el jueves 2 de julio, a las 19:00 horas locales, en el Toronto Stadium.