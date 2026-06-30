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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Los partidos de 16avos del Mundial que tendrán transmisión por TV abierta

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

CHV confirmó los partidos que emitirá en su señal.

Los partidos de 16avos del Mundial que tendrán transmisión por TV abierta
 EFE
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El Mundial 2026 en Nortamérica continúa esta semana con la disputa de la segunda fase, los dieciseisavos de final, y Chilevisión, señal oficial en nuestro país, informó los partidos que tendrán transmisión por TV abierta.

Revisa los duelos que serán emitidos por televisión esta semana:

Martes 30 de junio

  • Francia vs. Suecia. 17:00 horas. MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • México vs. Ecuador. 21:00 horas. Estadio Azteca

Miércoles 1 de julio

  • Bélgica vs. Senegal. 16:00 horas. Lumen Field, Seattle

Jueves 2 de julio

  • España vs. Austria. 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Angeles
  • Portugal vs. Croacia. 19:00 horas. BMO Field, Toronto

Viernes 3 de julio

  • Argentina vs. Cabo Verde. 18:00 horas. Hard Rock Stadium, Miami
  • Colombia vs. Ghana. 21:30 horas. Arrowhead Stadium, Kansas City

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