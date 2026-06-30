Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final
Los partidos de 16avos del Mundial que tendrán transmisión por TV abierta
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
CHV confirmó los partidos que emitirá en su señal.
CHV confirmó los partidos que emitirá en su señal.
El Mundial 2026 en Nortamérica continúa esta semana con la disputa de la segunda fase, los dieciseisavos de final, y Chilevisión, señal oficial en nuestro país, informó los partidos que tendrán transmisión por TV abierta.
Revisa los duelos que serán emitidos por televisión esta semana: