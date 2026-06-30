Los partidos de 16avos del Mundial que tendrán transmisión por TV abierta

El Mundial 2026 en Nortamérica continúa esta semana con la disputa de la segunda fase, los dieciseisavos de final, y Chilevisión, señal oficial en nuestro país, informó los partidos que tendrán transmisión por TV abierta.

Revisa los duelos que serán emitidos por televisión esta semana:

Martes 30 de junio

Francia vs. Suecia. 17:00 horas. MetLife Stadium, Nueva Jersey

MetLife Stadium, Nueva Jersey México vs. Ecuador. 21:00 horas. Estadio Azteca

Miércoles 1 de julio

Bélgica vs. Senegal. 16:00 horas. Lumen Field, Seattle

Jueves 2 de julio

España vs. Austria. 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Angeles

SoFi Stadium, Los Angeles Portugal vs. Croacia. 19:00 horas. BMO Field, Toronto

Viernes 3 de julio