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| Mundial 2026
| 16vos de Final
Marcador Virtual: Bélgica vs. Senegal
Marcador
Ficha
Copa del Mundo
Miércoles, 1 de Julio de 2026 - 🕑16:00 horas
Lumen Field
Bélgica
DT:
Rudi García
-
-
-
Árbitro: Martínez (Hon)
Senegal
DT:
Pape Thiaw
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Por
✉️ Francisco Cubillos
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Campeonato
Copa del Mundo
Fecha y hora
01/07/2026
Lugar
Lumen Field
Árbitro
Martínez (Hon)
Alineaciones
Bélgica
Senegal
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Bélgica
Senegal
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