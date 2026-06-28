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Tópicos:
Deportes
| Mundial 2026
| 16vos de Final
Marcador Virtual: Sudáfrica vs. Canadá
Marcador
Ficha
Copa del Mundo
Domingo, 28 de Junio de 2026 - 🕑15:00 horas
Estadio Los Angeles
Sudáfrica
DT:
Hugo Broos
-
-
-
Árbitro: Joao Pinheiro (POR)
Canadá
DT:
Jesse Marsch
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Copa del Mundo
Domingo, 28 de Junio de 2026 - 🕑15:00 horas
Estadio Los Angeles
Sudáfrica
DT:
Hugo Broos
-
-
-
Árbitro: Joao Pinheiro (POR)
Canadá
DT:
Jesse Marsch
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Campeonato
Copa del Mundo
Fecha y hora
28/06/2026, 15:00 hrs.
Lugar
Estadio Los Angeles
Árbitro
Joao Pinheiro (POR)
Alineaciones
Sudáfrica
Canadá
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Sudáfrica
Canadá
Tarjetas Amarillas
Sudáfrica
Canadá
Tarjetas Rojas
Sudáfrica
Canadá
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