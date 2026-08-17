Denuncian a anestesiólogo por abusar de pacientes sedadas: Sigue trabajando en hospital de Vallenar

Un médico anestesiólogo del Hospital Provincial del Huasco, en Vallenar, es investigado por el Ministerio Público por dos denuncias de abuso sexual contra pacientes que se encontraban sedadas al momento de los hechos, ocurridos en 2022 y 2025.

La Fiscalía Local de Vallenar reformalizó al profesional por ambos casos, que involucran a dos víctimas mayores de 14 años. Según la investigación, las mujeres estaban en una condición que les impedía reaccionar o defenderse cuando habrían ocurrido los abusos.

El primer caso se conoció en diciembre de 2022, luego de que una funcionaria del hospital denunciara que el anestesiólogo habría abusado de una paciente mientras estaba sedada. El recinto informó la situación a la Fiscalía y ese mismo día inició una investigación interna.

Meses después, en julio de 2023, el médico fue formalizado por este hecho y quedó con prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.

El segundo episodio habría ocurrido en octubre de 2025, esta vez en un centro privado de Vallenar. La paciente había acudido para realizarse un examen y, mientras estaba sedada, el mismo profesional habría cometido un nuevo abuso, situación que habría sido advertida por una funcionaria del lugar.

Tras conocer lo ocurrido, la mujer presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones, lo que llevó a la Fiscalía a ampliar la investigación y sumar este segundo caso.

Actualmente, el médico mantiene prohibición de acercarse y comunicarse con ambas víctimas, además de arraigo nacional, mientras continúa la investigación.

Pese a las denuncias y a las medidas cautelares, el médico sigue trabajando en el Hospital Provincial del Huasco.

Desde el recinto aseguraron que se mantienen los protocolos de seguridad y resguardo para los pacientes y que el personal de pabellón trabaja de manera coordinada. El hospital también confirmó que en 2022 inició un sumario administrativo por el primer caso, aunque no entregó detalles sobre su resultado.

La investigación continúa y el médico mantiene la calidad de imputado, por lo que su responsabilidad en los hechos deberá ser determinada por la justicia.