Fonda de Ñuñoa abrió convocatoria gratuita para emprendedores locales

A un mes de las Fiestas Patrias, la Municipalidad de Ñuñoa abrió la convocatoria para que emprendedores locales expongan sus productos en la fonda oficial "Corazón de Chile", que se realizará entre el 17 y el 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional.

El espacio dispone de 40 stands de 2x2 metros totalmente gratuitos, dirigidos exclusivamente a vecinos o comerciantes con patente municipal vigente en la comuna que vendan productos de elaboración propia.

En conversación con Esa es la Idea en Cooperativa, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, destacó que el objetivo es "potenciar emprendedores que desarrollan actividades propias y están generando productos propios; no la reventa".

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 21 de agosto a las 23:59 horas en los sitios web corporativos del municipio y de HUB Ñuñoa, y la selección —a cargo de un jurado técnico que evaluará innovación, calidad y residencia— contempla un máximo de 100 puntos y publicará sus resultados el 24 de agosto.

"Es bien importante que sepan el plazo: 21 de agosto. El 24 de agosto se resuelve. Tiene cero costo. Nosotros entregamos el stand, las mesas, el espacio (...) Es una tremenda ventana comercial para desarrollar las actividades emprendedoras", señaló el jefe comunal.