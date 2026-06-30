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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Mbappé firmó su doblete ante Suecia y llegó a 18 goles en Copas del Mundo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El francés quedó a uno de igualar el récord de Lionel Messi.

Mbappé firmó su doblete ante Suecia y llegó a 18 goles en Copas del Mundo
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Kylian Mbappé recibió una asistencia notable de Michael Olise y firmó de primera, con borde interno, su doblete esta jornada para dejar 3-0 el marcador para Francia ante Suecia en Nueva Jersey, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con la anotación, Mbappé llegó a 18 goles en Copas del Mundo, quedando a uno de alcanzar el récord histórico de Lionel Messi.

Revisa el segundo gol de Mbappé a Suecia: 

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