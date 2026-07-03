Nagelsmann deja la selección alemana y Jürgen Klopp es la primera opción para reemplazarlo

Julian Nagelsmann dejó de ser el entrenador de la selección alemana tras el fracaso de la 'Mannschaft' en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, según confirmó este viernes la Federación Alemana de Fútbol (DFB), que también señaló que iniciará conversaciones con Jürgen Klopp.

El extécnico de Borussia Dortmund y Liverpool, actualmente director global de fútbol de Red Bull, ya manifestó su disposición inicial a asumir el cargo.

"Los representantes de los accionistas y el consejo de supervisión de la DFB decidieron hoy, por unanimidad y a propuesta del presidente, Bernd Neuendorf, rescindir con efecto inmediato la relación contractual con el seleccionador nacional", señaló la federación en un comunicado.

Según la DFB, el propio Nagelsmann había solicitado la víspera durante una conversación confidencial con la dirección de la federación ser relevado de sus funciones "tras el decepcionante desarrollo" del Mundial, en el que Alemania quedó apeada en los dieciseisavos de final tras caer en la tanda de penales ante Paraguay (4-3) después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

La federación indicó además que, "en cuanto a la designación de un nuevo seleccionador, la dirección de la DFB iniciará conversaciones con Jürgen Klopp", quien, según el organismo, "ha manifestado, en principio, su disposición a asumir el cargo".

El alemán de 59 años es la primera opción de la DFB pero tiene hasta 2029 un contrato con Red Bull.

Nagelsmann aún había manifestado tras la derrota contra Paraguay su deseo de seguir al frente del equipo alemán, con el que tenía un contrato hasta la Eurocopa de 2028, pero la presión para que dimitiera fue demasiado grande tras la avalancha de críticas de casi todos los espectros de la sociedad al desempeño de la selección en el Mundial que concluye el próximo 19 de julio.