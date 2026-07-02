Ni Lionel Messi se salva: El estricto control de seguridad al que fue sometido el argentino en Miami

En Estados Unidos, los protocolos de seguridad aeroportuaria suelen aplicarse con rigurosidad, sin importar la notoriedad de las personas involucradas. Así lo comprobó Lionel Messi, quien fue sometido a un control tras arribar a Miami, en un registro que se viralizó rápidamente por la naturalidad con la que el futbolista afrontó el momento.

Las imágenes difundidas muestran al capitán de la selección argentina en la misma pista de aterrizaje, junto a un puesto de control temporal. Allí, un agente de seguridad le realizó una revisión detallada utilizando un detector de metales manual, siguiendo el mismo procedimiento aplicado al resto de la delegación.

Lejos de mostrar incomodidad por la situación, el jugador de Inter Miami reaccionó con tranquilidad e incluso compartió unas risas con el personal a cargo, una actitud que sumó miles de interacciones y comentarios en las plataformas digitales.

El hecho generó diversas opiniones entre los usuarios de las redes sociales. Mientras algunos destacaron que las normas de seguridad deben aplicarse de manera equitativa para todos los ciudadanos, otros consideraron que la medida fue excesiva dada la relevancia pública del deportista.