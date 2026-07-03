No resultó: Australia cambió sin éxito al arquero para los penales ante Egipto

El técnico de Australia, Tony Popovic, intentó una jugada estratégica en el cierre del alargue ante Egipto, por los 16avos de final del Mundial 2026, al reemplazar al arquero titular Patrick Beach por Mathew Ryan pensando en la tanda de penales.

La fórmula, sin embargo, no dio resultado, pues Ryan no pudo detener los remates del cuadro africano que fueron al arco y Egipto se impuso por 4-2 desde los 12 pasos, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos disputados en el Dallas Stadium.

El equipo egipcio, que abrió la cuenta con Emam Ashour y vio cómo Australia empató por un autogol de Mohamed Hany, selló su clasificación a octavos de final con un lanzamiento "a lo Panenka" de Mohamed Salah, mientras los "Socceroos" quedaron fuera pese a la arriesgada maniobra de su entrenador.