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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Noruega logró exigido triunfo ante Costa de Marfil con gol de Haaland y pasó a octavos

Publicado:
| Periodista Digital: Francisco Cubillos Vilches / Cooperativa.cl

El elenco nórdico rompió su maleficio histórico en llaves de eliminación directa y se citó con Brasil en octavos.

Noruega logró exigido triunfo ante Costa de Marfil con gol de Haaland y pasó a octavos
 EFE
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En un batallado compromiso por dieciseisavos de final en Dallas, Noruega se exigió para vencer  por 1-2 a Costa de Marfil con un agónico gol de Erling Haaland y así asegurar su presencia en los octavos del Mundial 2026, instancia en la que se medirán ante Brasil.

El AT&T Stadium recibió un cruce en el que los africanos inquietaron constantemente. Apoyados en Nicolás Pépé y el despliegue de Yan Diomandé se acercaron hasta que Antonio Nusa (39') sacó un remate con rosca que rompió el cero y adelantó a los escandinavos antes del descanso.

Los dirigidos por Emerse Faé se vieron obligados a adelantar sus líneas, volviendo figura al meta Orjan Nyland, pero la insistencia de los "Elefantes" tuvo premio tras una jugada "maradoniana" de Amad Diallo (74') para el  transitorio empate.

Y cuando el partido pareció encaminarse al alargue, tuvo que venir un heroíco Erling Haaland, quien había estado ausente en el encuentro. No obstante, el "androide" empujó el balón a las redes (86') y sentenció la victoria definitiva.

Con este resultado, Noruega se citó con Brasil el próximo domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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