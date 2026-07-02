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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Oyarzabal capitalizó otra asistencia de Cucurella y cerró el 3-0 de España

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro ibérico ganó sin problemas en 16avos de final.

Oyarzabal capitalizó otra asistencia de Cucurella y cerró el 3-0 de España
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La selección de España repitió la fórmula para cerrar su victoria 3-0 sobre Austria, en 16avos de final, luego que Marc Cucurella asistió a Mikel Oyarzabal con un pase preciso para el tanto definitivo.

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