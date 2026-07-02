Pape Gueye dejará la selección de Senegal "mientras siga este equipo técnico"

El internacional senegalés Pape Gueye decidió dejar la selección "mientras siga este equipo técnico", según señaló este miércoles después de que Senegal quedara eliminada del Mundial 2026 en dieciseisavos tras perder contra Bélgica (3-2).

"Anuncio hoy que mientras siga este equipo técnico haré una pausa en la selección", escribió el jugador de Villarreal en sus redes sociales.

Durante el partido contra Bélgica expresó en zona mixta su descontento al ser sustituido en el minuto 66, cuando los "Leones de la Teranga" ganaban 0-2, y comentó que se "encontraba bien físicamente", pero que eran "decisiones del entrenador" y que había "que respetarlas".

Por su parte, el entrenador de Senegal, Papel Thiaw, justificó sus cambios en la rueda de prensa posterior al partido y recalcó que fueron realizados "a petición de jugadores cansados".

La selección de fútbol de Senegal no consiguió su plaza para los octavos al no aprovechar en el encuentro la ventaja de dos goles y se vio superada en el tiempo de prolongación de la prórroga, en el minuto 120+4', por un penal cometido sobre el mediocampista belga Youri Tielemans, quien fue el encargado de dar la victoria a los "diablos rojos".