Periodista argentino afirmó que cártel mexicano amenazó a jugadores ecuatorianos

El periodista argentino Eduardo Feinmann realizó una grave afirmación en Radio Mitre sobre la previa del partido en que Ecuador cayó por 2-0 ante México en el Estadio Azteca, resultado que dejó a "La Tri" eliminada del Mundial 2026.

De acuerdo a lo señalado por el comunicador, futbolistas ecuatorianos fueron contactados antes del compromiso por integrantes de un cártel mexicano, en una acusación que no fue confirmada ni desmentida oficialmente desde Ecuador.

"Es bastante complicado, porque parece que está confirmado que hubo amenazas por parte de un Cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con cinco jugadores, con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México", dijo Feinmann.

La versión toma mayor peso por la presencia de varios futbolistas ecuatorianos con pasos por el fútbol mexicano o vínculos familiares en ese país, elemento que el propio periodista puso como parte central de su denuncia.

La frase más fuerte llegó después, cuando Feinmann formuló una afirmación directa sobre el objetivo de las supuestas amenazas contra los seleccionados ecuatorianos.

"Fueron amenazados para que pierdan el otro día en el Estadio Azteca contra México", afirmó el periodista argentino.

El partido terminó con victoria del equipo local por 2-0, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.