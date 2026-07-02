Pochettino y el paso a octavos: Los jugadores son los héroes y merecen todo el crédito

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, abordó la clasificación a octavos de final del Mundial 2026, con una alta valorización a sus dirigidos luego de haber jugado la última media hora con un hombre menos.

Estados Unidos ganó 2-0 a Bosnia-Herzegovina en Santa Clara, con goles de Folarin Balogun y de Malik Tillman. Sin embargo, Balogun fue expulsado con roja directa a los 63' por una peligrosa falta a Tarik Muharemović.

"Después de la roja, estuvimos hablando de mostrar que somos un equipo unido, ese era el momento de demostrarlo. El equipo demostró su capacidad de luchar. Estoy muy orgulloso. Los jugadores son los héroes y merecen todo el crédito", dijo Pochettino.

"Para mí nunca es roja. La vi por televisión. Nunca ha habido intención de pisar al jugador, fue una jugada normal en el fútbol que no fue voluntaria. Nunca es roja. Creo que hoy en día, ninguna decisión de 50-50 fue para nosotros", consideró sobre el arbitraje del brasileño Raphael Claus.

Su próximo rival será Bélgica, una selección que considera "repleta de calidad" y con un entrenador como Rudi García al que conoce "muy bien".

Por último, fue consultado si se sentía "un poco estadounidense" con el proceso que está liderando y fue categórico.

"Soy 200 por ciento argentino, me siento argentino al 200 por ciento, pero cuando formas parte de algo grande como lo que estamos construyendo, lo disfruto", sentenció.