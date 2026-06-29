¿Qué partidos del Mundial dará Chilevisión este martes?

El Mundial de Norteamérica entró en su fase de eliminación directa y como ha sido el caso durante el torneo, Chilevisión brindará transmisiones de los mejores encuentros de los dieciseisavos de final.

Este martes, desde las 16:00 horas (20:00 GMT), el canal de televisión abierta iniciará la previa del encuentro en New Jersey entre Francia, liderada por Mbappé, Dembelé y Olise ante Suecia, que cuenta con Isak y Gyokeres a la cabeza.

A las 20:00 horas (00:00 GMT), la acción deportiva retornará con el enfrentamiento entre selecciones latinoamericanas, Ecuador contra México, en el cual los norteamericanos serán locales en el Estadio Azteca.

Los otros partidos que serán transmitidos esta semana por Chilevisión se darán a conocer próximamente.