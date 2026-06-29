Poduje: En la megatoma de San Antonio hay segunda vivienda y casas de tres pisos con cuatro autos

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordó esta mañana la nueva etapa de desalojo de la megatoma de San Antonio que comenzará este martes, en un operativo que se desarrollará de manera gradual y coordinada entre distintos organismos del Estado.

Explicó que su cartera tendrá como principal función la demolición de las viviendas que queden desocupadas tras el desalojo, además de brindar acompañamiento a mujeres y niños. El proceso se llevará a cabo junto a la Delegación Presidencial y el Ministerio del Interior.

Sin embargo, Poduje criticó a quienes permanecen en el asentamiento, asegurando que durante las inspecciones se detectaron casos de personas con segunda vivienda, construcciones de hasta tres pisos y familias con varios vehículos.

"Ese terreno que se expropió, que no fue en nuestra Administración (sino en la de Boric), va a ser puesto para todas las familias por orden de llegada, por antigüedad. O sea, las familias que están primero en la fila van a llegar primero a ese terreno", precisó.

"Estuve recorriendo la toma y hay casas de dos pisos y tres pisos con tres autos en terrenos de 500 metros. Y eso, perdóneme, eso no es pobreza, es frescura. Y esa es gente que se ha saltado la fila y que se tomó un terreno; tenemos muchas segundas viviendas también, y tenemos gente vulnerable", explicó.

"Hablé con dirigentes de comités de vivienda y ellas mismas me reconocen que hay gente que viene los fines de semana y tiene sus casas acá, una segunda vivienda en una toma. Esas las vamos a sacar todas. Esto es una frescura lo que ha ocurrido acá, y yo lamento que el Estado haya expropiado, pero nosotros queremos hacernos cargo de esa decisión", agregó.

"Por lo mismo, como tenemos segundas viviendas, casas con tres y cuatro autos, acá esto se va a hacer por orden de llegada, por antigüedad y por vulnerabilidad. No porque (alguien) es más fuerte ni el que más, digamos, rompe el Estado de Derecho", afirmó Poduje.

El secretario de Estado reiteró que el proceso de desalojo se ejecutará por etapas y enfatizó que el acceso a una vivienda debe respetar el orden de postulación, privilegiando a las familias que han esperado durante años una solución habitacional por sobre quienes ocuparon un terreno de manera irregular.