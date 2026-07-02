Rodrigo De Paul y su reflexión sobre Messi: Hay que disfrutarlo todos los días

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul llamó a valorar la presencia de Lionel Messi en el Mundial 2026, en la previa del partido que la selección trasandina disputará ante Cabo Verde por un lugar en los octavos de final.

En conferencia de prensa, De Paul fue consultado por el capitán argentino y por lo que puede significar esta Copa del Mundo en la carrera del astro: "Uno le da mucho más valor a las cosas cuando no las tiene", sostuvo.

"Es un análisis errado pensar en los partidos que pueden llegar a faltar. Para mí lo importante es disfrutar de él todos los días, que lo puedan hacer todos los argentinos. Aunque es verdad que uno le da mucho más valor a las cosas cuando no las tiene", añadió el volante.

Argentina enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, en un cruce que definirá el paso a los octavos de final del torneo.

Sobre el rival africano, De Paul señaló que "es fútbol y podía suceder", pese a que no era el adversario que muchos esperaban para esta instancia, y advirtió que "sería un error pensar más allá del partido de mañana".

Por último, el jugador remarcó la postura con que Argentina afrontará el compromiso: "No nos vamos a guardar nada, cada vez que nos ponemos la camiseta de la selección de Argentina hay que vaciarse", cerró.