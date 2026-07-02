Suiza y Argelia chocan en busca del pase a octavos y mantener el sueño mundialista

Suiza y Argelia se enfrentarán este jueves 2 de julio en por los dieciseisavos del Mundial 2026, con la esperanza de mantener vivo el sueño de seguir superando etapas hasta meterse en los mejores equipos del torneo.

Por detrás del ruido de los gigantes y aquellos llamados a ser candidatos y sorprender, Suiza llega invicta a esta fase de eliminación directa tras igualar con Catar en el debut (1-1), golear a Bosnia-Herzegovina (4-1) y derrotar al local Canadá (2-1) para terminar líder del Grupo B.

Los helvéticos quieren ir paso a paso para emular o superar lo hecho hace 72 años, cuando llegó a los cuartos de final en en la Copa del Mundo que albergaron en 1954.

Con Granit Xhaka como eje, Suiza intentará imponer ante Argelia su experiencia en las fases finales del torneo. El equipo dirigido por Murat Yakin cuenta con un ataque liderado por Johan Manzambi, mediocentro de 20 años del SC Friburgo alemán. La única duda en el campamento suizo es la del lateral derecho Silvan Widmer, quien arrastra molestias en la cadera.

El posible 11 inicial es con Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler; Djibril Sow, Granit Xhaka; Johan Manzambi, Breel Embolo y Rubén Vargas.

Mientras que los 'Guerreros del desierto' argelinos intentan avanzar por segunda vez en los mundiales a unos octavos de final e igualar lo que hicieron hace doce años en el Mundial de Brasil 2014, donde cayó ante Alemania; a la postre, campeón.

Argelia, dirigida por Vladimir Petkovic, fue la última en sellar su pase a los dieciseisavos de final al entrar por el Grupo J como una de las ocho mejores terceras con cuatro unidades: Perdió 3-0 ante Argentina, ganó 2-1 contra Jordania y empató 3-3 con Austria.

El equipo de Vladimir Petkovic llega sin bajas y es liderada por su capitán y máxima figura, el extremo Riyad Mahrez, quien a sus 35 años brilla en el Al-Ahli saudí.

Se espera que la formación sea con Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Amir Ramy Bensebaini, Jaouen Hadjam; Nabil Bentaleb, Houssen Aouar; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi y Amine Gouiri.

El vencedor en el BC Place de Vancouver (Canadá) se citará el 7 de julio en ese mismo escenario con el vencedor del partido de Colombia y Ghana.

Suizos y argelinos se medirán a las 23:00 horas (03:00 GMT) con arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez. Podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.