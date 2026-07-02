Telegraph cuestionó roja a Balogun y apuntó a Messi: "Una regla para él y otra para todos"

The Telegraph cuestionó con dureza la expulsión de Folarin Balogun, delantero de la selección de Estados Unidos, en el triunfo por 2-0 sobre Bosnia-Herzegovina, y puso a Lionel Messi en el centro de la polémica por el criterio arbitral aplicado durante el Mundial 2026.

El atacante estadounidense vio la tarjeta roja a los 64 minutos, luego de una revisión del VAR, por una acción sobre Tarik Muharemovic. La decisión dejó al equipo de Mauricio Pochettino con 10 jugadores y además privará a Balogun del cruce de octavos de final ante Bélgica.

El medio británico comparó esa sanción con una jugada anterior de Messi en el torneo, cuando el capitán argentino pisó por detrás a Aissa Mandi durante la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia, el 17 de junio, sin recibir castigo del árbitro ni del VAR.

"Una regla para Messi y otra para todos", planteó The Telegraph, que consideró excesiva la expulsión de Balogun y apuntó a la falta de consistencia en el uso de la tecnología. El artículo también recogió la molestia del plantel estadounidense, con críticas de Weston McKennie, Christian Pulisic y del propio Pochettino.

"Para mí nunca es roja", dijo el técnico argentino de Estados Unidos, quien sostuvo que la acción fue accidental y reclamó la imposibilidad de apelar la suspensión. Pese a la polémica, el cuadro norteamericano sostuvo la ventaja y selló su clasificación con goles de Balogun y Malik Tillman.