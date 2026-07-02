Diputada Fries advierte que juzgar a menores como adultos vulnera tratados internacionales

La diputada Lorena Fries (Frente Amplio) cuestionó las indicaciones que anunció el Gobierno para endurecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, actualmente en su segundo trámite legislativo en el Senado, y advirtió que juzgar a menores como adultos vulnera tratados internacionales y la Constitución.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, informó ayer que el Ejecutivo pondrá discusión inmediata a un proyecto de ley que busca permitir que menores de edad que cometan ciertos delitos sean juzgados como adultos.

La iniciativa "establece un catálogo de 17 delitos donde están homicidios, daños, incendios, violaciones, varios delitos graves, y se deja abierta también la posibilidad de incorporar otros que tengan presidio perpetuo calificado. A ellos se establece que, por ejemplo, los menores de edad de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos si lo solicita la Fiscalía y un juez así lo determina", explicó el secretario de Estado.

"Recordemos que a los menores de edad se les borraban los antecedentes; (pero) los que sean condenados por este tipo de delitos van a conservar esos antecedentes si es que de adultos vuelven a cometer delitos. También cuando cumplan 18, si el informe así lo determina, los tribunales van a estar obligados a enviar a estos menores, cumpliendo la mayoría de edad, a los recintos penitenciarios de adultos administrados por Gendarmería", complementó.

Fries: "Sería una violación a derechos de niños y adolescentes"

Tras el anuncio del Gobierno, la diputada Fries afirmó que la iniciativa es un retroceso en materia de políticas de infancia y podría enfrentar obstáculos legales: "No puede haber una fusión entre lo que es un sistema especializado y un sistema para adultos en materia de responsabilidad penal", aseveró.

"Ese es un estándar de derechos de niños, niñas y adolescentes, y cualquier cosa que tienda a borrar ese límite, como por ejemplo la homologación de penas con los adultos, sería en principio una violación a derechos de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, (sería) también una inconstitucionalidad a través del artículo 5 de la Constitución", enfatizó la exdirectora del INDH.

Desde la Cámara Alta, en tanto, el senador Jaime Araya (PPD) adelantó que respaldará el proyecto del Gobierno, pues "es fundamental que los menores de 14 a 17 años que cometan los delitos más graves tengan la aplicación de la ley penal como si fueran adultos. Es una modificación sustancial".

Se espera que el Gobierno ingrese formalmente las indicaciones al término de la semana regional, con el objetivo de que sean discutidas de inmediato durante la tramitación del proyecto en el Senado.

PS, FA y Republicanos solicitan proyecto para perseguir penalmente a adultos que reclutan a menores para delinquir

Diputados del Partido Socialista (PS), Frente Amplio (FA) y del Partido Republicano se reunieron este jueves en La Moneda con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), para solicitar el respaldo del Ejecutivo a un nuevo proyecto de ley que busca tipificar y sancionar de manera severa la "instrumentalización criminal" de menores de edad.

El proyecto tiene como objetivo perseguir penalmente a los adultos que reclutan, utilizan o incentivan a menores para participar en organizaciones delictivas. La propuesta complementa el proyecto que actualmente se tramita en el Congreso -con discusión inmediata- para aumentar en un grado las penas a bandas que utilicen a niños en sus operaciones.

"Este proyecto es muy relevante para dotar al Estado de mayores herramientas para abordar el problema. Esto sumado al trabajo que está haciendo la fiscalía en ECOH 2.0 que, por ejemplo, está focalizando a los adolescentes que reinciden", indicó la diputada Tatiana Urrutia (FA).

"Esperamos, prontamente, un anuncio del Gobierno en temas de prevención, que es la respuesta correcta para avanzar más allá de las pulsiones que puedan existir frente a episodios como lo que sucedió hace un par de semanas en San Bernardo, que estremecen a toda la sociedad", sostuvo la legisladora de oposición.