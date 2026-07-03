Tenso cruce: Delegación de Egipto protagonizó altercado con la policía de Dallas

Un tenso momento se vivió en torno a la selección de Egipto a Dallas, en la antesala de su duelo ante Australia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 luego de que miembros de la delegación del equipo africano protagonizaran un altercado con un oficial de la policía local, registro que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El incidente ocurrió en el hotel donde se hospeda el combinado de los "Faraones". De acuerdo a las imágenes, el detonante ocurrió cuando el delantero Trezeguet se detuvo a tomarse una fotografía con un niño que se le acercó. En ese momento, un agente de seguridad intervino de manera abrupta para alejar al menor.

La acción del policía provocó la inmediata reacción de Ibrahim Hassan, ayudante técnico de la escuadra y hermano gemelo del seleccionador Hossam Hassan, quien le reclamó al uniformado por su actitud.

El oficial respondió de forma enérgica, ordenando repetidamente que se hiciera "hacia atrás", lo que desató empujones y gritos entre ambas partes.

"¡No me empujes!", increpó Hassan al policía, mientras que otro integrante del cuerpo técnico egipcio exclamó: "¿Estás loco?". Pese a que el conflicto pareció calmarse por unos instantes, el ayudante técnico volvió a encarar al oficial, debiendo ser contenido por sus propios compañeros para evitar que el incidente pasara a mayores.