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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Tielemans ejecutó de penal al final del alargue y marcó el gol del triunfo de Bélgica ante Senegal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los europeos celebraron al final del alargue.

Tielemans ejecutó de penal al final del alargue y marcó el gol del triunfo de Bélgica ante Senegal
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En un dramático final del alargue, Bélgica tuvo un penal a favor ante Senegal en el partido en Seattle, en los dieciseisavos del Mundial 2026, y fue ejecutado por el capitán Youri Tielemans para el triunfo por 3-2 de los europeos.

En el minuto 118, Lamine Camara bajó con una patada a Tielemans en el área y la acción tuvo que ser revisada en el VAR para que fuera cobrado el penal.

Tras la revisión, el árbitro hondureño Said Martínez confirmó la infracción, para la desazón de los africanos. Tielemans, figura de la jornada, tomó la pelota y ejecutó con frialdad para la victoria de Bélgica.

Revisa el gol de Bélgica ante Senegal:

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