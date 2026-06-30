Van Dijk no pateó en la tanda y encendió otra polémica en la eliminación de Países Bajos

La eliminación de Países Bajos ante Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó un nuevo foco de discusión en la "oranje": Virgil van Dijk, capitán del equipo, no ejecutó ninguno de los penales en la tanda que terminó con la caída neerlandesa.

De acuerdo con la información conocida tras el partido, el técnico Ronald Koeman explicó que el defensor sintió molestias físicas y por esa razón se bajó de la rotación de lanzadores. La situación llamó la atención porque Van Dijk incluso ganó el sorteo previo y eligió patear hacia el sector donde estaban los hinchas de Países Bajos.

El zaguero de Liverpool quedó bajo la lupa en una definición que terminó 3-2 para Marruecos, luego del 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue. La ausencia del capitán entre los ejecutantes abrió un debate sobre liderazgo en un momento decisivo para la selección neerlandesa.

Van Dijk evitó profundizar en la polémica y apuntó al dolor del camarín tras la eliminación. "Quiero entrar lo antes posible para estar con esos muchachos. Ese es mi único pensamiento ahora", dijo el defensor después del partido.

El capitán también defendió el plan de juego de Países Bajos pese al desenlace. "Creo que el plan funcionó. Fue un partido muy intenso. Fuimos sólidos defensivamente. En el final, en el tiempo agregado, nos empujaron hacia atrás y lamentablemente concedimos. Después vienen los penales y quedamos eliminados", sostuvo.

La tanda terminó de hundir a la "oranje" después de los fallos de Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville, cuyo remate fue contenido por Yassine Bounou antes de que Ismael Saibari sellara la clasificación marroquí. "Por supuesto que siempre hay cosas que pudieron hacerse mejor, pero eso no nos ayuda ahora", cerró Van Dijk.