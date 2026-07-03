Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final
Vozinha mostró su talento con los pies ante la Argentina de Messi
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El arquero de Cabo Verde sorprendió con una elegante salida en el Mundial 2026.
El arquero de Cabo Verde sorprendió con una elegante salida en el Mundial 2026.
El viral arquero de Cabo Verde, Vozinha, protagonizó una llamativa acción en el duelo ante Argentina por el Mundial 2026, luego de demostrar plena confianza para salir jugando con el balón dominado y resolver con calidad ante la presión rival.