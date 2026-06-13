Presunto off-side en el penal cobrado para Suiza ante Catar causó discusión en el Mundial

Catar logró un histórico y agónico empate 1-1 ante Suiza en el debut por al Mundial 2026; encuentro que tuvo una gran discusión en redes sociales por el penal europeo que abrió la cuenta en San Francisco, Estados Unidos.

Al minuto 13 Remo Freuler fue derribado por el arquero Mahmud Abunada y Breel Embolo anotó mediante la primera pena máxima del campeonato.

Sin embargo, internautas e incluso los comentaristas de la cadena BeIn Sports deslizaron un supuesto error arbitral por un presunto fuera de juedgo de Freuler en la jugada.

En medio de la discusión los usuarios de redes sociales trazaron sus propias líneas, aunque una imagen desde otra perspectiva defiende la decisión de los árbitros y el sistema semiautomático.